Comprar ou arrendar? Portugueses continuam a preferir ter as suas casas

Os europeus continuam a preferir morar numa casa comprada por si, do que arrendar a outros, indicam os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat. O leste do "velho continente" é quem lidera o pódio dos proprietários. Portugal fica a meio da tabela.





Em 2020, 70% da população da União Europeia vivia num agregado familiar com casa própria, enquanto os restantes 30% habitava numa casa arrendada.





Os portugueses seguem a tendência europeia, com 77,3% da população com propriedade efetiva das residências onde vive, em comparação com 22,7% que opta pelo arrendamento.





A Roménia lidera o ranking europeu de propriedade. Aqui 96% da população faz questão de viver numa habitação própria. A Eslováquia (92%) e a Hungria(91%) ocupam o segundo e terceiro lugar.





Em todo o bloco europeu, à exceção da Alemanha e da Suíça, a quota de propriedade faz maioria face à percentagem de arrendamento.





Em terras germânicas, as escolhas sobre esta matéria dividem a população: metade vive em casas compradas, enquanto a outra metade vive em residências arrendadas.





Na Suíça, a percentagem de pessoas que prefere casas arrendadas (57,7%) é maior que o número de cidadãos que opta por habitações compradas.