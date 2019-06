Costa: "Espero que Conselho Europeu renove o mandato a Centeno" no Eurogrupo

O primeiro-ministro disse hoje esperar que os líderes da União Europeia (UE) renovem o mandato de Mário Centeno à frente do Eurogrupo para conclusão da proposta de orçamento da zona euro, após os "passos muito significativos" já dados.

Para sexta-feira está agendada, para Bruxelas, uma cimeira do euro que servirá para analisar os tímidos avanços alcançados pelos ministros das Finanças da Zona Euro (Eurogrupo) no aprofundamento da União Económica e Monetária, designadamente no desenvolvimento de um instrumento orçamental próprio para a competitividade e convergência na Zona Euro.