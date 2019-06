Conselho Europeu sem acordo sobre cargos. Há nova cimeira a 30 de junho

A discussão entre os chefes de Estado e de Governo dos 28 sobre os nomes a designar para a liderança das instituições europeias para os próximos cinco anos teve início no jantar de trabalho, cerca das 21:30 locais (20:30 de Lisboa), prolongando-se por quatro horas, mas não foi alcançado um compromisso, pelo que o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, agendou nova cimeira para 30 de junho, às 18:00.

O objetivo declarado é chegar a um acordo antes da sessão inaugural do 'novo' Parlamento Europeu resultante das eleições de maio, que terá lugar em Estrasburgo de 02 a 04 de julho próximo, pois a assembleia deverá eleger o seu novo presidente, e este é um dos 'altos cargos' que é suposto ser negociado 'em pacote', de modo a serem respeitados os necessários equilíbrios (partidários, geográficos, demográficos e de género) na distribuição dos postos.

Além da presidência da assembleia, estão em jogo as presidências da Comissão Europeia - o cargo mais cobiçado -, do Conselho Europeu, do Banco Central Europeu e ainda o cargo de Alto Representante para a Política Externa.

Fontes europeias explicaram que a discussão neste Conselho Europeu centrou-se na nomeação para a presidência do executivo comunitário, constatando-se, sem surpresa, que nenhum dos 'candidatos principais' ('Spitzenkandidaten') das três maiores famílias políticas - Manfred Weber (Partido Popular Europeu), Frans Timmermans (Socialistas Europeus) e Margrethe Vestager (Liberais) - reúne uma maioria no Conselho.

No entanto, tal não significa que o modelo dos 'Spitzenkandidaten' - a escolha para a presidência da Comissão de entre os um dos candidatos principais ao cargo apresentados pelas famílias políticas nas eleições europeias de maio passado - esteja descartado, embora Weber, na prática, já tenha visto o seu nome 'chumbado' também no Parlamento Europeu, dado os grupos socialista (S&D) e liberal (Renovar a Europa), os segundo e terceiro maiores da 'nova' assembleia, se terem 'antecipado' ao Conselho e terem já comunicado ao alemão que não terá o seu (indispensável) apoio.

O Partido Popular Europeu, como força política mais votada nas eleições europeias, continua, no entanto, na linha da frente para escolher o nome que sucederá a Jean-Claude Juncker na liderança do executivo comunitário.

Os 28 têm assim nove dias pela frente para prosseguir as conversações, com vista a tentar 'fechar' um acordo sobre os cargos na cimeira de 30 de junho, sendo que vários líderes, entre os quais a chanceler alemã Angela Merkel, considerada 'peça-chave' no desenlace das conversações, estarão no Japão na próxima semana, para uma cimeira do G20, em Osaca, até à véspera do novo Conselho Europeu.

Os líderes da UE voltam a reunir-se a partir das 09:30 de hoje, a 27, mas para uma Cimeira do Euro, na qual o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, dará conta aos líderes dos progressos feitos no aprofundamento da União Económica e Monetária, e deverá receber novo mandato para prosseguir os trabalhos com vista à criação de um instrumento orçamental para a competitividade e convergência na zona euro.

Portugal está representado na cimeira pelo primeiro-ministro, António Costa - um dos 'negociadores' dos Socialistas Europeus, a par do espanhol Pedro Sánchez, para as conversações interpartidárias sobre as nomeações -, que não prestou declarações à saída do Conselho hoje de madrugada, tendo prevista uma conferência de imprensa para o final dos trabalhos, ao início da tarde de hoje.