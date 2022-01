Desemprego na zona euro volta a cair em novembro

Leia Também Governo cria programa Empreende XXI para apoiar jovens e desempregados

Em novembro, a taxa de desemprego, ajustada sazonalmente na zona euro, fixou-se nos 7,2%, uma descida ligeira face aos 7,3% contabilizados em outubro, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat. Portugal acompanha a tendência europeia, com uma queda ligeira nesta precentagem.Na União Europeia, a taxa de desemprego também voltou a cair para 6,5% em novembro, face a outubro e em termos homólogos.

De acordo com o gabinete de estatística europeu, no total, em novembro estiveram desempregadas 13.984 milhões de pessoas na UE, das quais 11.829 milhões na zona euro.



Os países com menor taxa de desemprego em novembro foram a República Checa (2,2%), Países Baixos (2,7%) e Polónia (3%).



Por outro lado, os Estados europeus, com maior percentagem de desempregados foram Espanha (14,1%), Grécia (13,4%) e Itália (9,2%).



Em Portugal, a taxa de desemprego nas faixas etárias mais novas não acompanhou a tendência europeia, verificando-se uma subida dos 22,1% contabilizados em outubro, para 22,4% em novembro.Em termos homólogos registou-se uma descida de 1,2%.

Assim como nos meses anteriores, a taxa de desemprego em Portugal manteve-se abaixo da média europeia, caindo ligeiramente de 6,4% em outubro, para 6,3% no penúltimo mês de 2021.No que toca ao desemprego jovem, isto é abaixo dos 25 anos, o gabinete de estatística estima que em novembro, a taxa também voltou a descer para 15,4% na UE e 15,5% na zona euro. No total, durante este período, estiveram desempregados, na UE, 2.842 milhões de jovens, dos quais 2.313 milhões na zona euro.Notícia em atualizada