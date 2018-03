Di Maio assume "responsabilidade" de governar e inaugura "Terceira República"

Dado que, apesar da vitória, o 5 Estrelas ficou bastante aquém do patamar de 40% a partir do qual a maioria absoluta pode ser alcançada (segundo os peritos), Luigi Di Maio anunciou a disponibilidade do partido para conversações com todas as forças políticas."Quero dizer claramente que estamos abertos ao diálogo com todas as forças políticas", disse Di Maio especificando que esta vontade diz respeito não apenas a acordos sobre as figuras que vão liderar cada uma das câmaras do parlamento (Câmara dos Deputados e Senado) mas, principalmente, para definir um programa assente na resolução de problemas. "É uma ocasião histórica para cumprir as coisas que esperamos há 30 anos", defendeu.

No entender do líder "grillino", as eleições de ontem produziram um "resultado pós-ideológico" que vai além da tradicional "divisão esquerda-direita", um resultado que dá prioridade a "temas e não ideologias". Assim, Di Maio garantiu que dará prioridade nas eventuais negociações para a formação de governo aos "temas" contemplados no programa do 5 Estrelas em que "os cidadãos votaram". Esses temas, recordou, são a "liberdade, imigração e segurança, o trabalho e o desenvolvimento económico".





"Para nós hoje começa a Terceira República, finalmente a República dos cidadãos italianos", proclamou Di Maio. A Primeira República foi inaugurada em 1948 com a aprovação da Constituição que consagrou a mudança para um regime pós-fascista. A Segunda República começou em 1994 na sequência da implosão do quadro político saído do pós-Guerra.



Para governar, o 5 Estrelas terá que chegar a acordo com outra(s) força(s) políticas. Pode aliar-se ao PD, hipótese que apesar de garantir apoio maioritário é, pelo menos para já, colocada de parte pelos principais dirigentes do partido. Mas com a previsível demissão de Matteo Renzi, a orientação pode mudar. O 5 Estrelas pode ainda negociar um acordo com a Liga de Matteo Salvini e os partidos mais pequenos que concorreram coligados na aliança de centro-direita. Porém, já esta manhã Salvini esclareceu que dará prioridade a uma solução de governo protagonizada pela coligação pré-eleitoral com o Força Itália de Silvio Berlusconi.

(Notícia actualizada às 12:25)