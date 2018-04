Mattarella inicia segunda ronda de conversações para desatar impasse em Itália

Vão prosseguir as auscultações do presidente da República italiana aos partidos com vista à formação de um governo resultante das eleições de 4 de Março. Sergio Mattarella vai realizar esta quinta e sexta-feira a segunda ronda de conversações com os líderes dos partidos com assento parlamentar, informou em comunicado a presidência da República transalpina.





No entanto, não há ainda quaisquer sinais que apontem para que, finda esta segunda ronda, exista um candidato a primeiro-ministro capaz de assegurar apoio maioritário no parlamento italiano. Apesar de caber a Mattarella a responsabilidade de escolher um candidato a chefe de governo, o bloqueio político parece estar para durar em Itália, tal como confirmou a primeira ronda em que o presidente ouviu o que tinham a dizer as forças políticas.