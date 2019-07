Economia alemã registou ligeira contração no segundo trimestre  

No seu boletim mensal de julho, o Bundesbank disse que essa contração se deveu ao desaparecimento de alguns efeitos extraordinários que tinham impulsionado o crescimento durante o inverno.

A produção no setor da construção baixou e as vendas de automóveis normalizaram, após uma forte subida no início do ano.

O Bundesbank acrescentou que as exportações alemãs para o Reino Unido registaram uma queda, depois de no inverno terem sido antecipadas algumas exportações, uma vez que se previa que a saída britânica da União Europeia ('Brexit') fosse no final de março.

A tendência geral da conjuntura foi 'débil' na primavera, porque se mantém a queda na indústria exportadora, referiu o Bundesbank.

A produção industrial subiu em maio 1% em relação ao mês anterior, mas como tinha sido muito débil em abril, a média de abril a maio é mais baixa do que nos meses de inverno.

A descida da produção foi mais acentuada nos setores automóvel e de maquinaria.

O Bundesbank também destacou que pioraram as encomendas à indústria alemã.