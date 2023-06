Economia britânica recupera em abril com ajuda do retalho

O produto interno bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,2% em abril face ao mês de março quando se verificou uma contração da atividade de 0,3%. De acordo com o gabinete britânico de estatística, o bom desempenho do setor dos serviços anulou as quedas registadas na construção e indústria.





Os dados conhecidos esta quarta-feira indicam que a economia britânica se encontra 0,3% acima dos valores pré-pandemia.





O arranque positivo do segundo trimestre permite, para já, afastar o risco de recessão, refere a Bloomberg. No entanto, o Banco de Inglaterra deverá manter a trajetória de subida das taxas de juro para conter a inflação.





A atividade industrial contraiu 0,3% em abril, arrastada pelo setor farmacêutico e produção de computadores. Já na construção, os dados surpreenderam os analistas com uma queda de 0,6%.





Já o desempenho dos serviços anulou estas quedas ao expandir-se 0,3% em abril, à boleia do retalho, das atividades de informação e comunicação e da indústria cinematográfica.