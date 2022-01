Economia da zona euro expandiu 5,2% no ano passado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Produto Interno Bruto (PIB) aumentou 0,3% na zona euro e 0,4% na União Europeia (UE), durante o quarto trimestre do ano passado, face ao período anterior, revelam as estimativas rápidas divulgadas estas segunda-feira pelo Eurostat. No terceiro trimestre, o PIB tinha crescido 2,3% na zona euro e 2,2% na UE.





Já em comparação com o quarto trimestre de 2020, o PIB cresceu 4,6% na zona euro e 4,8% na UE.



Em todo o ano de 2021, o gabinete de estatística europeu estima que tanto a economia da zona euro como da UE tenham crescido 5,2%. Em 2020, a zona euro sofreu uma queda de 6,8%.







Economia portuguesa foi a segunda que mais cresceu em cadeia

Espanha lidera a tabela de maior aumento do PIB em cadeia (face ao trimestre anterior), com 2%. Portugal ocupa a segunda posição (1,6%), seguido da Suécia (1,4%).





Estes dados surgem no mesmo dia em que o Instituto Nacional de Estatística (INE) avançou que a economia portuguesa cresceu 4,9% em 2021. O valor é o mais elevado desde 1990 e supera as expectativas dos economistas e do próprio primeiro-ministro, António Costa, que na semana passada tinha avançado uma previsão revista em baixa de 4,6%.





Áustria (-2,2%), Alemanha (-0.7%) e Letónia (-0,1%) foram as economias que menos cresceram. As taxas de crescimento ano após ano foram positivas para todos os países.