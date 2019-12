20:54

As segundas eleições do Brexit

A cerca de uma hora do fecho das urnas (às 22:00 horas em Londres, a mesma hora em Lisboa), o Negócios inicia o acompanhamento das segundas eleições gerais britânicas realizadas desde que o referendo à permanência na União Europeia, em 2016, deu a vitória ao Brexit.



A radicalização política e partidária a que se assistiu desde então explica que, pela segunda vez, tenham sido antecipadas eleições, sendo que o ato eleitoral desta quinta-feira é o primeiro em que os eleitores britânicos são chamados às urnas em pleno mês de dezembro.



Depois de três adiamentos da data prevista para consumar a saída britânica do bloco europeu, esta eleição poderá ajudar a clarificar o desfecho do atribulado processo. Ou então não.



Se o líder conservador e primeiro-ministro em exercício, Boris Johnson, conquistar a almejada robusta maioria absoluta (perdida pela antecessora Theresa May há dois anos), então ganha força um Brexit concretizado até 31 de janeiro, a data-limite estipulada no âmbito das negociações em torno do acordo de saída alternativo alcançado pelo presidente dos "tories".



Todavia, se Johnson ficar aquém da maioria e se confirmar um parlamento suspenso (sem nenhuma maioria absoluta, nem alianças naturais de governo), os trabalhistas de Jeremy Corbyn poderão aspirar a recolher apoio para governar junto de forças como os liberais (Lib-Dem), nacionalistas escoceses (SNP), Verdes ou galeses, partidos que, tal como o Labour, defendem a realização de uma nova consulta popular sobre a permanência na União.