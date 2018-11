Merkel pede "solidariedade" para evitar o regresso de "nacionalismos e egoísmos" à Europa

A chanceler alemã discursou no Parlamento Europeu sobre o futuro da Europa e definiu como principal premissa para os próximos tempos a recuperação do espírito do solidário que está na génese do projecto de integração europeia.

"Os nacionalismos e egoísmos não devem voltar a prosperar na Europa", proclamou Angela Merkel num discurso marcadamente europeísta em que a chanceler germânica reiterou a necessidade de evitar nacionalismos que possam colocar em causa o projecto de integração europeia.





(Notícia em actualização)

Defendendo a importância de recuperar a "tolerância e solidariedade" como predicados fundamentais da União Europeia, Angela Merkel, que falava esta terça-feira, 13 de Novembro, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, defendeu que a Europa vive um momento decisivo que exige decisões no sentido de maior cooperação e integração, pelo que "não devemos desperdiçar esta oportunidade"."É a nossa responsabilidade para com as gerações passadas e as gerações vindouras", disse a chanceler alemã.