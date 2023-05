Erdogan, o "beyefendi" que comanda a Turquia há duas décadas

No poder desde 2002, primeiro enquanto primeiro-ministro e depois como presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan enfrenta no domingo um dos maiores desafios à sua liderança depois do golpe de Estado falhado de 15 julho de 2016.

