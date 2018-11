Espanha consegue acordo sobre Gibraltar e vota a favor do Brexit

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou, este sábado, que Espanha alcançou um acordo sobre Gibraltar e votará a favor do Brexit, saída britânica da União Europeia (UE). A cimeira extraordinária marcada para este domingo mantém-se.



"Acabo de anunciar ao rei de Espanha que a Espanha chegou a um acordo sobre Gibraltar", disse Sanchez, numa declaração em directo na televisão, citada pela agência Lusa.



"A Espanha retirou o veto e votará a favor do Brexit", acrescentou, explicando que a União Europeia e o Reino Unido aceitaram as exigências que Madrid tinha feito.





Espanha exigia que qualquer assunto sobre Gibraltar fosse sempre negociado entre Espanha e o Reino Unido e qualquer acordo sobre esta questão deveria ter o visto prévio espanhol. E estas questões deveriam ficar explicitadas de forma clara no acordo que vai reger no futuro as relações entre britânicos e europeus.

Antes desta declaração de Sánchez,a agência Bloomberg já tinha revelado que a União Europeia tinha oferecido garantias a Espanha sobre Gibraltar e que a cimeira de domingo iria acontecer. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, convidou formalmente os líderes europeus para a cimeira, depois de ter sido alcançado um acordo sobre Gibraltar com Espanha.





Os chefes de Estado e de Governo dos 27 países que permanecerão na União Europeia após o Brexit reuném-se no domingo para um Conselho Europeu extraordinário onde deverão aprovar o acordo preliminar alcançado entre Londres e Bruxelas.



"Vou recomendar que, no domingo, aprovemos o desfecho das negociações para o Brexit", disse Tusk na carta aos líderes europeus, citada pela agência Bloomberg. "Pretendemos trabalhar de forma de forma determinada para construir a melhor relação possível com o Reino Unido depois do Reino Unido, como amigos e parceiros", acrescentou.



O pequeno enclave de sete quilómetros quadrados, com 32.000 habitantes e fronteira no sul de Espanha, é território britânico, mas é reivindicado pelas autoridades espanholas.



Este sábado, o resentante permanente do Reino Unido junto da União Europeia endereçou ao Conselho uma carta na qual esclarece que o artigo 184 do acordo do Brexit não impõe obrigações de "âmbito territorial" em acordos futuros, numa referência a Gibraltar.