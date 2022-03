Leia Também Patrões do metal às pedreiras protestam contra escalada dos combustíveis

O Governo espanhol, liderado por Pedro Sánchez, está confiante de que irá conseguir chegar a um acordo com os camionistas que protestam contra a subida dos preços dos combustíveis já esta semana, revelou o primeiro-ministro, respondendo a uma questão durante uma sessão plenária no parlamento espanhol."Estou convencido de que vamos chegar a um acordo esta semana com o setor de transportes para encontrar uma solução e amortecer o aumento do preço do gasóleo, assim como vamos fazer um grande plano em conjunto para responder às consequências da guerra na Ucrânia e aprová-los no dia 29 de março", assegurou Sánchez.O governo espanhol está a negociar com Bruxelas uma bateria de medidas para mitigar o impacto do aumento dos combustíveis no setor dos transportes. O protagonista do elenco destes novos instrumentos é a imposição de um limite à majoração dos preços.A ministra dos Transportes, Raquel Sánchez, pediu ontem, em entrevista à Telecinco, a confiança do setor e exigiu o regresso à atividade dos milhares de camiões que foram parados durante nove dias, para serem mobilizados para um protesto contra a escalada dos preços do gasóleo e da gasolina."Estamos muito conscientes das reivindicações do setor, portanto, peço um voto de confiança", apelou Raquel Sánchez, que garantiu ainda que as medidas aplicadas a partir do próximo mês serão "eficazes".A medida do Executivo espanhol de conceder uma ajuda direta de 500 milhões de euros não foi suficiente para acalmar os camionistas que paralisaram as cadeias de abastecimento em todo o país, contestando o combustível e exigindo melhores condições de trabalho. Esta crise já levou as gigantes Danone e Heineken a alertarem que podem ter que interromper as operações e a distribuição em Espanha.Segundo o diário espanhol, para além do transporte de cargas, as associações pertencentes ao segmento do transporte de passageiros, como "táxis, veículos alugados, empresas de ambulâncias e autocarros comuns" também já se juntaram às manifestações.