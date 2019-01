Itália à beira de recessão com indústria em queda

O sector da indústria na Itália regrediu pelo terceiro mês seguido, sinalizando que a terceira maior economia da Zona Euro está à beira de nova recessão.

O índice da IHS Markit para medir a evolução da atividade manufatureiro desceu em Dezembro para 49,2. Quando a leitura é inferior a 50, indica que o sector está em contração.

Os economistas até esperavam uma queda mais acentuada, para 48,4, mas a evolução registada em Dezembro mostra que este é um dos sectores que continuam a arrastar a economia italiana, que está assim mais perto de entrar em recessão.

Entre as várias componentes do índice, destaque para sentimento de confiança dos empresários, que está em mínimos de seis anos, e o crescimento no emprego no nível mais baixo em quatro anos.

O PIB de Itália registou uma contração de 0,1% no terceiro trimestre, face aos três meses anteriores, pelo que entrará oficialmente em recessão se no quarto trimestre a evolução também tiver sido negativa.

A economia italiana está a registar um dos piores desempenhos da Zona Euro, mas não é a única a registar um abrandamento. Os dados revelados pela IHS Markit mostram que o sector industrial na França registou a primeira contração desde 2016, enquanto o índice para a Zona Euro está perto do nível mais baixo em quatro anos.