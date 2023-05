Kiliçdaroglu, o político calmo que ameaça hegemonia de Erdogan

Partilhar artigo



Os mais próximos chamam-lhe "Gandhi turco" pelas semelhanças com o líder pacifista indiano e pelos traços de personalidade. Sereno, calmo e ponderado são algumas das características apontadas a Kemal Kiliçdaroglu que, aos 74 anos, é um veterano da política turca.



Apesar dessa tranquilidade discreta, o líder do Partido Republicano no Povo (CHP, centro-esquerda laica), a principal força da oposiç...