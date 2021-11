Mais de metade das empresas britânicas quer aumentar preços para compensar subidas salariais

O



a confiança dos empresários britânicos diminuiu em novembro fruto do aumento de casos de covid-19. inquérito do Lloyds Bank revela que o número de empresas que prevê aumentar preços nos próximos meses disparou de 1% para 50% em novembro, atingindo um novo recorde. Apesar do recuo na confiança das empresas no que toca à retoma económica, 6% admitem reduzir preços nos próximos meses, contrariando a tendência dominante.

Para atrair novos trabalhadores e combater a escassez de pessoal que se sente em vários setores económicos, um quarto das empresas prevê aumentar salários em cerca de 3% no próximo ano. Enquanto isso, 9% dos empresários defendem que os salários devem continuar tal como estão.



Mais de metade das empresas do Reino Unido quer aumentar preços para compensar a subida dos salários e as dificuldades globais nas cadeias de fornecimento. A conclusão é de um inquérito do Lloyds Bank, que indica queintenção de contratar novos funcionários caiu em novembro sete pontos percentuais, para 30%. Ainda assim, as perspetivas gerais de recrutamento permanecem positiva, com quase metade das empresas (48%) a assumir a intenção de aumentar o número de trabalhadores contratados nos próximos 12 meses.



Isto porque o otimismo económico das empresas britânicas caiu ligeiramente - dois pontos percentuais - em novembro, para 41%. Os dados do Lloyds Bank indicam que 52% das empresas esperam que o volume de trocas comerciais seja "mais forte nos próximos 12 meses", mas 13% antecipa um arrefecimento na atividade comercial.

Hann-Ju Ho, economista do Lloyds Bank, sublinha que a confiança das empresas "caiu este mês depois de o otimismo económico e as perspectivas comerciais terem sido afetados pelo aumento persistente dos custos para as empresas e devido a problemas nas cadeias de abastecimento".