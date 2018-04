Medvedev ordena a governo russo que prepare resposta a sanções dos EUA

Reuters

Medvedev considera as sanções de Washington inaceitáveis e ilegítimas e indica que a Rússia reserva-se o direito de responder com medidas de retaliação, segundo a agência noticiosa russa Interfax.

Adicionalmente, o primeiro-ministro ordenou que fosse elaborado um plano de apoio às entidades incluídas na lista de sanções dos EUA.

Na sexta-feira, Washington impôs novas sanções contra empresários russos, empresas e membros do governo russo, visando aliados do presidente russo, Vladimir Putin, numa das acções mais agressivas para punir Moscovo pelas alegadas intervenções nas eleições presidenciais dos EUA em 2016, que foram ganhas por Donald Trump.

Entre os alvos das novas sanções contam-se 17 membros do governo russo e sete oligarcas considerados próximos de Putin.