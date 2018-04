Guerra comercial: Seul anuncia retaliação contra os EUA e Moscovo estuda resposta

A Coreia do Sul notificou esta sexta-feira a Organização Mundial do Comércio (OMC) que vai suspender a isenção de taxas alfandegárias aplicadas até agora às importações provenientes dos EUA em represália às tarifas impostas por Donald Trump sobre as exportações sul-coreanas de máquinas de lavar roupa e painéis solares.





"Durante as consultas bilaterais em Fevereiro, a Coreia do Sul indicou que as acções dos EUA violam as regras da OMC e solicitou compensações equivalentes ao prejuízo causado às empresas sul-coreanas, mas as duas partes não chegaram a acordo", refere o ministério.



"O ministério notificou a OMC dos seus planos de suspender as isenções comerciais às importações oriundas dos EUA e irá remeter posteriormente uma lista de produtos", acrescenta.



Rússia estuda resposta a tarifas dos EUA



Também esta sexta-feira, o vice-primeiro-ministro russo, Arkady Dvorkovich, revelou que o Kremlin irá discutir nos próximos dias medidas para proteger as empresas russas das tarifas sobre o aço e alumínio impostas pelos EUA.



Em Março, o governo russo indicou que iria preparar uma lista de restrições a produtos importados dos EUA em resposta às tarifas impostas pela Casa Branca.

Em Janeiro, Washington anunciou tarifas de 30% sobre as importações de painéis solares e de até 50% sobre as de máquinas de lavar roupa.O Ministério do Comércio sul-coreano diz que estas medidas dos EUA representam um impacto anual de 480 milhões de dólares (392 milhões de euros) para as empresas da Coreia do Sul, pelo que Seul irá aplicar medidas num valor equivalente em retaliação.