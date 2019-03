Número de britânicos que adquiriu nacionalidade de outro país da UE duplicou em 2017

EPA

Six-fold increase in number of Britons acquiring citizenship of another EU Member State since 2015 – fastest growing group

O Reino Unido deverá abandonar a União Europeia em breve - a saída oficial está marcada para 29 de março -, mas há britânicos já preparados para se manter dentro do projeto europeu. Em 2017, 14.911 cidadãos britânicos adquiriram cidadania noutro Estado-membro, mais do dobro (+127%) dos 6.555 que tinham pedido em 2016, ano em que se realizou o referendo. Os dados foram divulgados esta quarta-feira, 6 de março, pelo Eurostat.O histórico mostra como o Brexit causou esta corrida à cidadania de outro Estado-membro, uma realidade que poderá ter-se intensificado em 2018 (só existem dados disponíveis até 2017). No entanto, também é de assinalar que estes quase 15 mil cidadãos que adquiriram cidadania de outro Estado-membro são uma pequena minoria face aos mais de 60 milhões que vivem no Reino Unido e face ao número de britânicos que vivem noutros Estados-membros.Tal como mostra o gráfico do Eurostat, de 2008 a 2015 o número de britânicos que adquiriu cidadania de outro Estado-membro manteve-se estável próximo dos dois mil. Em 2016, ano em que o referendo deu a vitória ao Brexit, o número praticamente triplicou para mais de seis mil. Um ano depois, o número mais do que duplicou. Os britânicos constituem assim o grupo que mais cresce em termos de aquisição de cidadania de outro Estado-membro.Atualmente existem cerca de 40 mil cidadãos britânicos a residir em Portugal, tendo o Governo garantido que facilitará o estatuto de residência permanente. Contudo, estas garantias dadas aos britânicos são concedidas apenas se houver reciprocidade por parte do Governo inglês.Segundo o jornal Público , que cita dados fornecidos pelo Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), 495 britânicos efetuaram pedidos de nacionalidade portuguesa em 2018, mais 48,6% do que em 2017 (333).O efeito contrário do Brexit também se tem verificado: os emigrantes de outros Estados-membros presentes no Reino Unido também têm adquirido a nacionalidade britânica, tal como acontece com os emigrantes portugueses : mais de três mil já o fizeram.