O que correu mal e bem a Centeno no Eurogrupo

Orçamento Zona Euro Orçamento Zona Euro

Reforma do fundo resgate do euro

Leia Também Ronaldo das Finanças brilhou mais cá do que na Europa

Conclusão da união bancária

O Eurogrupo chegou a acordo para criar o Instrumento Orçamental para a Convergência e Competitividade (BICC, na sigla inglesa), uma solução a meio caminho que frustrou sobretudo as pretensões dos países do Sul. O BICC deveria ter um valor de 17 mil milhões de euros, estar operacional já em 2021 e servir para financiar reformas e investimentos. Mas a proposta de Bruxelas para a recuperação da crise pandémica reconverte o BICC num mais amplo instrumento de recuperação e resiliência, com validade até 2024, o que manterá a Zona Euro sem capacidade orçamental. Centeno desafia o Eurogrupo a manter pressão para que esta dotação orçamental possa ser realidade a médio prazo.Mário Centeno sai do Eurogrupo sem que este dossiê esteja totalmente concluído, no entanto, falta apenas o endosso dos líderes europeus e de Estrasburgo. O Eurogrupo concluiu a proposta de reforma do Mecanismo de Estabilidade Europeu (MEE), que tornará o agora fundo de resgate da Zona Euro uma espécie de fundo monetário do euro, pois será dotado de maior capacidade preventiva e de resposta a crises. O MEE passará também a servir de mecanismo de salvaguarda (backstop) no sistema de resoluções bancárias.Completar a união bancária com a criação do seu terceiro pilar - um sistema europeu de garantia de depósitos (EDIS, na sigla inglesa) - foi uma prioridade assumida por Centeno assim que venceu a eleição para a presidência do Eurogrupo. O objetivo começou por ser adiado para 2019 e depois para este ano, contudo os trabalhos ao nível técnico ainda prosseguem. Persiste um impasse uma vez que os países mais ricos temem que o EDIS venha a implicar que os seus contribuintes tenham de pagar resgates de bancos do Sul.