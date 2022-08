Pedidos de asilo na UE sobem 17% entre abril e maio

Em maio, os 27 Estados-membros receberam 63.105 novos pedidos de asilo, havendo um aumento de 17% quando comparados com os 54.145 registados em abril, de acordo com os números divulgados pelo gabinete de estatísticas da União Europeia, o Eurostat.



O número traduz ainda uma subida de 89% face ao período homólogo, sendo que nessa altura chegaram aos países da UE 33.385 solicitações de proteção por parte de cidadãos de países extra-comunitários.



Subiram também em 17% as solicitações de asilo para menores não acompanhados. Em maio foram recebidos pelos 27 países da UE 2.635 novos pedidos, dos quais cerca de metade (1.215) foram para crianças afegãs. Somam-se ainda 460 pedidos para menores sírios não acompanhados e 165 para criança da Somália.



O Eurostat atribui o aumento registado em maio com a subida de 32% de novos pedidos por parte de venezuelanos e do aumento de 24% de sírios.



Em maio, em linha do que aconteceu em abril, caiu novamente o número de pedidos por parte de ucranianos, que depois do início da guerra solicitaram asilo aos países da União Europeia. Segundo os números divulgados, em maio houve 1.295 novas solicitações de ucranianos e em abril este número ficou em 1.510, muito abaixo dos 12.885 pedidos registados em março.



Em números absolutos, em maio, foram os sírios que mais pediram asilo, com 8.025 novas solicitações, seguindo-se os afegãos com 7.695 e logo atrás os venezuelanos com 4.820 novos pedidos de asilo. Ainda na tabela dos cinco países com mais solicitações estão os colombianos com 3.535 e os paquistaneses que totalizaram 2.890 pedidos.



Os dados do Eurostat revelam ainda que houve cinco Estados-membros que concentraram quase três quartos (73%) das solicitações. A Alemanha continua a ser o país que recebe mais pedidos, ascendendo a quase um quarto (22%) do total de 63.105 novos pedidos de asilo. Seguiram-se Espanha com 16% (10.200), França (9.800), Itália (6.450) e a Áustria (5.645).