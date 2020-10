Poder de compra europeu diminui com o avançar da pandemia

Os europeus têm cerca de 9,5 milhões de biliões de euros disponíveis em 2020, o que corresponde a um poder de compra per capita de 13.894 euros. De acordo com a análise GfK Purchasing Power Europe 2020, na qual Portugal não está incluído, face ao ano anterior registou-se uma queda de quase 5,3%, o que reflete as consequências da Covid-19 na economia europeia.





Neste estudo foram analisados 42 países europeus, sendo que é Liechtenstein quem ocupa o primeiro lugar, com um poder de compra per capita de 64.240 euros. Este valor excede em larga os valores registados pela maioria dos países e é 4,6 vezes superior à média europeia.





Do top três fazem também parte, pelo segundo ano consecutivo, a Suíça e o Luxemburgo com um poder de compra de 41.998 euros e 34.119 euros per capita, respetivamente.





São dezasseis os países com um poder de compra superior à média europeia, sendo que os dez primeiros se encontram pelo menos 50% acima da média. A Ucrânia é o país com menor poder de compra, ocupando o último lugar da tabela com 1.703 euros per capita, segundo um comunicado da GfK Portugal.