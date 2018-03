Reino Unido contrata 1.000 funcionários para garantir a segurança da fronteira do país

O Reino Unido vai contratar 1.000 novos funcionários para trabalhar na fronteira do país, de modo a reforçar a segurança do país depois do Brexit.

O Reino Unido vai contratar 1.000 novos funcionários para o controlo alfandegário e de imigração em todo o território, uma medida inscrita na prepararação para o Brexit, agendado para Março do próximo ano.





Esta contratação de novos trabalhadores vai implicar um investimento de 395 milhões de libras (450,6 milhões de euros) por parte Ministério dos Assuntos Internos do governo do Reino Unido, responsável pela imigração e segurança. Estes 1.000 funcionários juntam-se assim aos outros 300 já recrutados no final do ano fiscal, de acordo com a Bloomberg.





O governo tinha planos para cortar na força fronteiriça mas acabou por ter de reverter essa intenção após a decisão do Reino Unido de sair da União Europeia. O Brexit impôs pressão para controlar as fronteiras, levando o governo a reforçar esta área e a planear programas de registo de cidadãos da UE que moram no Reino Unido para lhes conceder residência permanente, ainda segundo a Bloomberg.