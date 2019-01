Reino Unido leva mercado automóvel europeu a deslizar pela primeira vez em seis anos

O mercado automóvel britânico recuou quase 7% no ano passado, pressionado pelos receios em torno da saída do Reino Unido da União Europeia.

As vendas anuais de carros na Europa recuaram pela primeira vez desde 2013. Esta descida deve-se sobretudo a uma quebra expressiva no Reino Unido, com os receios sobre o Brexit a afastarem os consumidores deste mercado.





De acordo com dados da Associação Europeia de Construtores Automóveis (ACEA, na sigla em inglês), citados pela Bloomberg, os registos de carros ligeiros recuaram 0,04% para 15,6 milhões de veículos no conjunto da União Europeia e da Associação Europeia de Livre Comércio, no ano passado.

Enquanto Espanha (+7%) e França (+3%) conseguiram registar um crescimento do mercado automóvel, a procura na Alemanha (-0,2%), mas sobretudo em Itália (-3,1%) e no Reino Unido (-6,8%) recuou em 2018. Em Portugal, os registos de veículos ligeiros aumentaram 2,8%.

Este desempenho negativo do mercado automóvel europeu segue-se a quatro meses consecutivos de quedas depois da introdução dos novos testes de emissões.

Isto num cenário dominado pelos receios em torno da saída do Reino Unido da União Europeia - um acordo que acabou por ser rejeitado pelo parlamento britânico. Mas também pela incerteza em relação à negociação entre os EUA e a China relativamente às tarifas comerciais.

As próprias fabricantes têm ajustado a sua estratégia neste ambiente de incerteza, levando empresas como a Daimler e a BMW a cortarem as metas para os lucros. E a não preverem uma melhoria significativa este ano.





Também a Continental afirmou esta semana que as encomendas por parte das fabricantes afundaram nos últimos meses devido às vendas fracas na China. Isto levou a empresa a reduzir as previsões para as vendas este ano.