PSOE e Podemos acordam governo de coligação. Iglesias será vice-primeiro-ministro

Iglesias lembrou que a "oportunidade histórica" de formar o primeiro governo espanhol de esquerda "converteu-se numa necessidade histórica", uma clara alusão ao crescimento da extrema-direita, já que o Vox tornou-se o terceiro maior partido espanhol.Já Sánchez fez questão de agradecer ao UP a disponibilidade para um acordo, destacando depois a "generosidade e responsabilidade" demonstrada pelos dois partidos ao criarem condições para um "acordo de governabilidade" que visa constituir um executivo "categoricamente progressista e um projeto entusiasmante". O líder do PSOE frisou ainda que se trata de um "acordo para quatro anos".Ambos repetiram a palavra "lealdade", o que confirma quão importante será a construção de uma relação de confiança entre ambos e entre os dois partidos para o sucesso de uma eventual governação partilhada. O pré-acordo firmado assenta em 10 compromissos, com destaque para a "normalização" da situação na Catalunha.PSOE e Unidas Podemos encontraram-se, em segredo, ainda esta segunda-feira, mostrando assim o compromisso de ambos os partidos em porem fim a um longo período de instabilidade que já obrigou à realização de quatro eleições gerais em quatro anos e que, desde 21 de dezembro de 2015, faz com que Espanha tenha estado um em cada três dias sem um governo em plenitude de funções.O ponto de partida para as negociações entre PSOE e Unidas Podemos foram as conversações que ambos mantiveram no verão passado e que terminaram sem acordo. Dessa feita, Sánchez não aceitava que Iglesias integrasse o executivo, porém não foi fechado um acordo final depois de o Unidas Podemos ter feito exigências de última hora ao pretender assumir, para além dos ministérios acordados com os socialistas, as políticas ativas de emprego . O romper das negociações levou a que o UP se abstivesse na investidura de Pedro Sánchez, i nviabilizando a mesma, dando origem a novo impasse e culminando nas eleições deste domingo, 10 de novembro.Os resultados eleitorais implicaram perdas de votos e mandatos tanto para o PSOE como para o Unidas Podemos , partidos que, dada a crescente fadiga dos espanhóis face a incapacidade dos líderes políticos devolverem a governabilidade ao país, prometeram renovar esforços para superar o bloqueio político.Na reação ao resultado de domingo, Pablo Iglesias disponibilizou-se para, de imediato, retomar negociações com o PSOE, exigindo um elenco governativo em que cada partido tenha uma representação proporcional à votação obtida nas urnas, princípio que a verificar-se se traduzirá entre seis a sete ministérios para o Unidas Podemos. A comunicação social espanhola noticiava ontem que Iglesias pretende agora as políticas sociais para o UP , quer a abertura de um canal de diálogo para superar o problema catalão e travar a escolha de Nadia Calviño como ministra das Finanças.Sánchez revelou que os partidos estão já a tentar encontrar nomes considerados idóneos para integrar o executivo, contudo uma tarefa ainda mais importante terá de ser levada a cabo: reunir apoios que permitam a investidura do líder socialista como primeiro-ministro. "Vamos trabalhar para conseguir a maioria parlamentar necessária para a investidura e a legislatura", lembrou Iglesias.

Íñigo Errejón, líder do Más País (elegeu três deputados) e ex-número dois de Iglesias no Podemos, recorreu ao Twitter para "saudar" este pré-acordo e assegurar que este partido de esquerda trabalhará para constituir a maioria requerida para que PSOE e Unidas Podemos possam governar conjuntamente. Cenário ainda remoto devido à polarização parlamentar, onde a artimética parlamentar nem sempre surge acompanhada da viabilidade política.



É que mesmo que aos deputados do PSOE, UP e Más País se juntem os votos dos nacionalistas bascos (PNV), do PRC e do Teruel Existe, continuariam a faltar nove mandatos para chegar aos 176 que asseguram a maioria absoluta na câmara baixa do parlamento espanhol, o que pode deixar a concretização desta solução nas mãos do voto favorável do Cidadãos (hipótese complexa devido à participação do Podemos no executivo) ou dos independentistas catalães, que saíram reforçados das eleições.



Quem não demorou a reagir foi o líder do Vox. Antecipando já novos focos de tensão a propósito do processo soberanista catalão, Santiago Abascal criticou o abraço do PSOE ao "comunismo bolivariano" e prometeu responsabilizar aqueles partidos por qualquer "dano causado à convivência e à ordem constitucional".





Os 10 eixos do pré-acordo • "Consolidar o crescimento e a criação de emprego", bem como o combate à precariedade;

• Luta contra a corrupção, proteção dos principais serviços públicos, "especialmente a educação", proteção das pensões, "habitação como direito", aposta na ciência "como motor de inovação económica";

• Combate às alterações climáticas;

• Apoio às pequenas e médias empresas (PME), apoio à reindustrialização e ao setor primário;

• Aprovação de novos direitos que reconheçam a "dignidade das pessoas" tais como o "direito a uma morte digna, à eutanásia";

• "Cultura como direito" e combate à precariedade neste setor;

• Adoção de políticas feministas;

• Travar a desertificação;

• "O governo de Espanha terá como prioridade garantir a convivência na Catalunha e a normalização da vida política. Com esse objetivo, será fomentado o diálogo na Catalunha, com a procura de fórmulas de entendimento, sempre dentro da Constituição. Também será fortalecido o Estado das autonomias para assegurar a prestação adequada dos direitos e serviços que são suas competências"; • Justiça fiscal e equilíbrio orçamental. "A avaliação e o controlo da despesa pública é essencial para a sustentação de um Estado de bem-estar sólido e duradouro."

