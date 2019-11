Sondagem aponta para maioria absoluta de Boris Johnson para concluir Brexit

The results of the YouGov #GE2019 MRP model are finally here:



Con – 359 seats / 43% vote share

Lab – 211 / 32%

SNP – 43 / 3%

LD – 13 / 14%

Plaid – 4 / <1%

Green – 1 / 3%

Brexit Party – 0 / 3%



Conservative majority of 68https://t.co/uvnl8LNj7f pic.twitter.com/Iul6HDtaP3 — YouGov (@YouGov) November 27, 2019

A concretizar-se, esta será a maioria mais expressiva do Partido Conservador em mais de três décadas, sendo necessário recuar até à terceira eleição de Margaret Thatcher em 1987 para encontrar um resultado melhor.Esta maioria deverá permitir também que o primeiro-ministro britânico cumpra a sua atual promessa de aprovar o acordo entre Londres e Bruxelas no Parlamento britânico até 31 de janeiro de 2020 de forma a que o Reino Unido abandone a União Europeia nesse dia, tal como prevê o último acordo de adiamento do Brexit.

A sondagem dá ainda 32% ao Partido Trabalhista de Jeremy Corbyn com a eleição de 211 deputados (seria o pior resultado desde 1983) - o que implica uma perda de 51 deputados -, 3% (43 deputados) ao Partido Nacional Escocês (SNP) e 14% (13 deputados) aos liberais democratas.



Entre os partidos mais pequenos, o Brexit Party de Nigel Farage não deverá conseguir eleger nenhum deputado, os Verdes britânicos deverão garantir um deputado e o Partido do País de Gales manterá os seus quatro deputados.



Em reação a esta sondagem, a libra está a subir para máximos de uma semana, mantendo a tendência de subida com a especulação de que os conservadores vão conseguir uma maioria confortável nas eleições daqui a duas semanas. Este resultado poderá contribuir para reduzir a incerteza à volta do processo do Brexit.



A sondagem inclui 100 mil pessoas e foi realizada entre 19 e 26 de novembro.