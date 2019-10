O primeiro-ministro Boris Johnson vai ensaiar outra tentativa para regressar mais cedo às urnas. O governo do Reino Unido deverá apresentar uma moção no parlamento em que propõe a realização de eleições gerais antecipadas a 12 de dezembro. Cenário de eleições depende dos trabalhistas.

Há um novo volte-face em perspetiva no Brexit - se os 27 Estados-membros da União Europeia aceitarem adiar a saída britânica até 31 de janeiro, tal como solicitado por Londres, o governo liderado por Boris Johnson vai apresentar uma moção, no parlamento, a propor o agendamento de eleições gerais antecipadas para 12 de dezembro. O resultado destas eventuais eleições, e consequente distribuição de mandatos na Câmara dos Comuns, pode implicar uma mudança na forma como o Reino Unido está a gerir o interminável processo do Brexit.Foi o próprio primeiro-ministro britânico a confirmar, esta quinta-feira, que irá pedir o apoio dos deputados britânicos para o regresso antecipado às urnas. Johnson disse estar disposto a dar mais tempo ao parlamento para analisar o "excelente acordo" de saída que o próprio negociou com Bruxelas, contudo em contrapartida exige que os deputados viabilizem a marcação de eleições. "É a forma de seguir em frente", rematou o também líder dos conservadores britânicos.(Notícia em atualização)