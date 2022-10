Sunak é o mais novo primeiro-ministro britânico em dois séculos

Penny Mordaunt e Rishi Sunak eram ao início da manhã de ontem os dois candidatos do Partido Conservador, dispostos a assumir as rédeas do Executivo britânico. O nome de Boris Johnson, antecessor de Liz Truss, chegou a ser apontado, com o antigo primeiro-ministro a tentar uma união com os outros dois candidatos, mas a proposta não foi bem aceite e Johnson acabou por não avançar, ainda no domingo.





