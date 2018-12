UE aumenta pressão sobre Reino Unido ao excluir "não-acordo controlado"

A União Europeia está a aumentar a pressão sobre o Reino Unido no sentido de aprovar o acordo conseguido entre o bloco e a primeira-ministra britânica, Theresa May. Bruxelas deixou claro que rejeita um "não-acordo controlado", uma alternativa considerada pelo parlamento londrino.





Fonte oficial da Comissão Europeia não só exclui a hipótese de avançar um "não-acordo controlado" como explica o plano do bloco no caso de o acordo já negociado não ter a aprovação em Londres até 29 de Março, a data marcada para o divórcio.





Bruxelas ameaça avançar com acções unilaterais para proteger os seus interesses, accionando medidas de emergência para o caso do Reino Unido retaliar. Alguns destes planos deverão ser publicados até ao final da semana.





Theresa May está a ter dificuldade em convencer o parlamento britânico a aprovar o acordo conseguido com o bloco, e que demorou 18 meses a ser negociado. A questão que cria mais resistência da parte dos políticos é a fronteira com a Irlanda. Os secretários de Estado britânicos vão reunir esta terça-feira para avaliar as hipóteses e criar planos de contingência.