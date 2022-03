O Governo do Reino Unido anunciou novas sanções a sete indivíduos ligados ao regime de Vladimir Putin. Na lista está o empresário que tem também nacionalidade portuguesa Roman Abramovich. Os ativos detidos pelo dono do Chelsea vão ser congelados, o que irá impedir a venda do clube. O empresário fica igualmente proibido de viajar.O Reino Unido calcula que as sanções abranjam 15 mil milhões de libras esterlinas em ativos. Tal como Abramovich, também Oleg Deripaska (que detém uma participação no En+ Group), Igor Sechin, CEO da Rosneft ou Andrey Kostin, chairman do VTB bank, estão na lista de oligarcas russos que sofrerão novas restrições no seguimento da invasão da Rússia à Ucrânia.O multimilionário -- que detém parte do capital das gigantes da mineração de aço Evraz e de níquel e paládio Norilsk Nickel -- é dono do Chelsea, que anunciou há uma semana pretender vender. No entanto, estas sanções deixam a operação em suspenso. O clube londrino fica igualmente impedido de vender mais bilhetes até ao fim da temporada ou artigos de "merchandising".



"As sanções de hoje são o último passo no apoio inabalável do Reino Unido ao povo ucraniano. Seremos implacáveis na perseguição daqueles que permitem a morte de civis, a destruição de hospitais e a ocupação ilegal de aliados soberanos", afirmou o primeiro-ministro, Boris Johnson.



Já a ministra dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, disse que "as sanções de hoje mostram mais uma vez que oligarcas e cleptocratas não têm lugar na nossa economia ou na nossa sociedade". "Com laços estreitos com Putin, são cúmplices da agressão à Ucrânia", acresceu.





Roman Abramovich tem nacionalidade portuguesa depois de ter recorrido à Lei da Nacionalidade, invocando as suas ascendências sefarditas. As origens foram comprovadas pela Comissão de Certificação do Sefardismo da comunidade judaica portuguesa, da qual tem sido parceiro nos últimos anos. O processo iniciou-se em 2019 e ficou concluído em 2020.

(Notícia atualizada às 09:40)