Antigo chanceler alemão Schröder vai a Moscovo para reunir com Putin

Gerhard Schröder, o antigo chanceler da Alemanha, vai a Moscovo para reunir com Vladimir Putin, avança o jornal Politico, citando fontes com conhecimento do tema. Este será mais um esforço para resolver o conflito por via diplomática.

Schröder tem sido alvo de críticas na Alemanha e a nível internacional por não ter cortado relações com Moscovo, após a invasão russa à Ucrânia. O jornal recorda que vários elementos do escritório do antigo chanceler se despediram na semana passada após Schröder ter recusado abandonar os papéis que tem em empresas da energia com ligações ao Kremlin, como a Rosneft ou a Gazprom.

Leia Também Ligações à Rússia expulsam ex-chanceler Gerhard Schröder do Dortmund

Schröder desempenhou funções como chanceler na Alemanha entre 1998 e 2005.





Já na semana passada, o embaixador da Ucrânia na Alemanha, Andrij Melnyk, deixou a sugestão de que deveria ser Schröder a tentar moderar as negociações entre Moscovo e Kiev.



Ainda antes de a Rússia avançar para solo ucraniano, a 24 de fevereiro, o atual chanceler alemão, Olaf Scholz, rumou a Moscovo para reunir com Vladimir Putin.