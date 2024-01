Avião russo com 65 prisioneiros despenha-se perto da fronteira com a Ucrânia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um avião russo que transportava 65 militares ucranianos para uma troca de prisioneiros despenhou-se esta quarta-feira, 24 de janeiro, na região de Belgorod, próximo da fronteira com a Ucrânia, anunciou o Ministério da Defesa da Rússia.





O ministério disse que médicos e agentes da autoridade chegaram ao local, segundo a agência russa TASS, que não adianta informações sobre possíveis vítimas.

O acidente ocorreu cerca das 11:00 de Moscovo (08:00 em Lisboa) e envolveu um avião de transporte militar Il-76.





"A bordo encontravam-se 65 prisioneiros do exército ucraniano transportados para a região de Belgorod para uma troca, seis membros da tripulação e três acompanhantes", disse o ministério num comunicado citado pela TASS.





Uma fonte dos serviços de emergência locais disse à agência russa que as equipas médicas de emergência foram para o local da queda do avião no distrito de Korochansky.





Além de ambulâncias médicas, também foram enviados "bombeiros e agentes da polícia", disse a mesma fonte.





O governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, disse nas redes sociais que "uma equipa de investigação e funcionários do Ministério das Situações de Emergência" estavam no local, mas não divulgou mais informações sobre o acidente, acrescentou a TASS.