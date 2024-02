Ucrânia propõe setor de produção de armas europeu articulado

A Ucrânia propôs hoje a criação de uma indústria de defesa na Europa em que várias nações colaborem no sentido de unificar os calibres para a artilharia e aumentar a produção de armas.

"A Europa tem um dos melhores exemplos de produção multinacional de produtos de classe mundial: a Airbus", lembrou o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, durante um debate na Conferência de Segurança de Munique, sugerindo que esse modelo seja usado no campo da defesa.

"Centenas de empresas estão envolvidas na produção de determinados produtos muito sofisticados e de vanguarda. Estas empresas representam países diferentes. Mas, no final das contas, tudo acaba num único produto que pode ser usado em qualquer lugar do mundo e pode ser mantido rapidamente em qualquer lugar", defendeu o chefe da diplomacia ucraniana.

Kuleba disse que "o mesmo deve ser feito com as armas" que são produzidas no continente europeu, para que, por exemplo, as munições de 155 milímetros possam ser utilizadas noutros canhões do mesmo calibre, algo que não acontece hoje.

O ministro ucraniano acrescentou que a Ucrânia está muito grata a todos os países que lhe fornecem dezenas de milhares de munições, mas explicou que o problema é que o calibre de 155 milímetros produzido para um tipo específico de projétil e num país específico "não pode ser usado em cada canhão de 155 milímetros".

Kuleba avisou que a situação está muito difícil na frente de combate contra a invasão russa no que diz respeito à disponibilidade de munições, tanto em termos de quantidade como de sustentabilidade do abastecimento.

Também hoje, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou aos aliados para entregarem mais armas ao seu Exército, sublinhando em particular a necessidade de armas de longo alcance.

O líder ucraniano admitiu que será capaz de derrotar a Rússia se tiver capacidade de armamento que apenas os aliados ocidentais podem garantir.

"Podemos recuperar as nossas terras. E Putin pode perder. Isto já aconteceu mais de uma vez no campo de batalha", garantiu Zelensky durante a Conferência de Munique, lembrando que este sucesso militar fica dependente do efetivo armamentista que a Ucrânia conseguir garantir nos próximos meses.