Diretora geral do FMI tem irmão na Ucrânia

A diretora geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, manifestou este domingo a sua preocupação pela guerra na Ucrânia, não só por lá ter familia, mas sobretudo pelo futuro das crianças e do mundo que vão herdar."A minha história pessoal é que o meu irmão está em Jarkov, a segunda maior cidade da Ucrânia, que está a ser bombardeada todos os dias. Naturalmente que me preocupo com ele, mas preocupa-me muito mais o destino das nossas crianças", disse Kristalina Georgieva num debate sobre recuperação económica em Doha.O irmão da diretora do FMI é casado com uma ucraniana e a 24 de fevereiro o casal foi suspreendido pela invasão russa na Ucrânia, onde se tinha deslocado para cuidar da mãe dela."Não podemos esquecer que estamos interligados e que estamos nisto juntos. E temos que pensar que tipo de mundo vamos deixar de heranca às nossas crianças", afirmou.A directora geral do FMI, que nasceu na Bulgária há 68 anos, recordou que viveu "do outro lado da cortina de ferro", o que odiava, e os "tremendos beneficios e dividendos da paz" e da abertura conseguida no seu país após a queda da União Soviética."Agora temos de novo una guerra na Europa e devemos lembrar-nos do que isso significa" disse Georgieva perante responsáveis políticos de todo o mundo, salientando que na Segunda Guerra Mundial houve três milhões de refugiados europeus e agora há quatro milhões só da Ucrânia."É uma situação sem precedentes", considerou.Defendeu ainda que quanto mais rápido se resolver o que está na origem da guerra, mais depressa será solucionado o problema e lembrou que tudo está a acontecer quando se estava a recuperar da crise causada pela pandemia da covid-19 e que el mundo não deve "perder de vista quem paga o preço da crise"."Desgraçadamente, todos vamos ser mais pobres em resultado desta crisis", pronosticou Georgieva, defendendo que "o único caminho para a paz são as negociações".A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou, entre a população civil, pelo menos 1.081 mortos, incluindo 93 crianças, e 1.707 feridos, entre os quais 120 são menores, e provocou a fuga de mais 10 milhões de pessoas, das quais 3,7 milhões foram para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.Segundo as Nações Unidas, cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.