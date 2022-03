EUA: Moscovo pede a Pequim ajuda militar

O presidente russo, Vladimir Putin, terá pedido a Pequim equipamento militar para apoiar a invasão da Ucrânia e apoio económico face às sanções impostas pelo Ocidente, indicaram oficiais norte-americanos, citados pelo The New York Times (NYT).Para já, desconhece-se se a China irá atender aos pedidos de Moscovo, o que poderia mudar a linha oficial de Pequim de "neutralidade" em conflitos armados que não atinjam os seus interesses.Os oficiais não indicaram que tipo de equipamento militar estaria a ser pedido pelo Kremlin, sendo que a Rússia fornece mais armas à China do que o inverso.Para segunda-feira está agendado um encontro, em Roma, entre o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA Jake Sullivan e Yang Jiechi, membro do Politburo e alto dirigente da diplomacia chinesa.