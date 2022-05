George Soros diz que "mundo pode não sobreviver" à guerra de Putin

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O multimilionário George Soros avisou esta terça-feira que "a civilização pode não sobreviver" à guerra de Putin. No seu habitual jantar à margem do Fórum Económico Mundial, em Davos, Soros diz que a guerra na Ucrânia veio abalar a Europa e que pode ser o início de uma nova guerra mundial.

O fundador da organização Open Society explica que "outras questões que dizem respeito a toda a humanidade - a luta da pandemia e as alterações climáticas, evitar uma guerra nuclear, a manutenção das instituições globais - tiveram que ficar em segundo plano para este novo esforço (...), e por isso é que eu digo que a civilização pode não sobreviver".

George Soros, de 91 anos e sobrevivente do Holocausto, tem focado o seu discurso no crescimento de "regimes repressivos", como o russo e o chinês, que diz terem cometido "erros alucinantes" - Xi Jinping com a política de covid-zero, que Soros diz ser "insustentável", ou Putin "que espera ser recebido na Ucrânia como um libertador".