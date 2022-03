Governo aprova novo apoio para ajudar famílias mais pobres na compra de alimentos

um mecanismo de apoio às famílias mais vulneráveis, coincidente com o universo dos 1,4 milhões de beneficiários da tarifa social de energia, de forma a terem uma prestação adicional para fazerem face ao aumento com os encargos com os produtos alimentares".

Questionado sobre o valor desta prestação, o ministro não avançou valores. "Não sabemos qual vai ser o impacto sobre o preço dos bens alimentares e temos de trabalhar com um cabaz de bens alimentares e assegurar que possa haver uma nova prestação social os consumidores mais vulneráveis", afirmou o governante.



O Governo aprovou ainda o apoio "extraordinário

Para as empresas de transporte de mercadorias por conta de outrem (com veículos até 3,5 toneladas) e para os TVDE, haverá um apoio de 30 cêntimos por litro de combustível e de Ad Blue, num total de litros que está ainda a ser calculado a partir da média de consumo que se apure.



Também para as empresas de transportes por conta de outrem, de passageiros e mercadorias, independentemente da sua dimensão, haverá uma flexibilização no pagamento de impostos, até agora destinada às PME que tenham tido prejuízos em consequência da pandemia. Inclui a possibilidade de três e seis prestações para entrega de IVA, retenções na fonte de IRS e IRC.



Apoio aos estudantes e trabalhadores ucranianos



Nesta reunião do Conselho de Ministros, o Governo aprovou ainda medidas que facilitam a entrada de estudantes ucranianos refugiados e apoiam a formação adicional de trabalhadores cujas habilitações não sejam reconhecidas em Portugal.



O diploma define "medidas sobre o acesso ao ensino superior de beneficiários de proteção temporária, consagrando as especificidades do ingresso de estudantes nas instituições de ensino superior nacionais através do estatuto de estudante em situação de emergência por razões humanitárias", refere o comunicado do Governo



Para os trabalhadores cuja habilitação não "cumpre os requisitos harmonizados", o Executivo garante a "obtenção de formação adicional aos profissionais que estejam impedidos de ter o seu reconhecimento de grau ou diploma".





(Notícia atualizada às 18:50)

