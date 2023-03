Guerra na Ucrânia mobiliza 33 milhões em apoios públicos

As entidades do setor público reportaram no ano passado à Inspeção-Geral de Finanças um volume global superior a 33 milhões de euros em apoios públicos relacionados com a invasão da Ucrânia pela Rússia, ocorrida a 24 de fevereiro.





A maior fatia deste valor, de 30 milhões de euros, foi destinada pelo Estado à ajuda humanitária internacional a refugiados ucranianos.