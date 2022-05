E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mais de metade dos cidadãos da União Europeia (51%) estão satisfeitos com a resposta de Bruxelas à guerra na Ucrânia e 93% aprova a prestação de ajuda humanitária aos ucranianos, segundo um inquérito do Eurobarómetro divulgado esta quinta-feira.



Os resultados do questionário revelam que os 8% dos inquiridos na UE dizem-se ‘muito satisfeitos’ e outros 43% estão ‘satisfeitos’ com a forma como a UE reagiu à invasão da Ucrânia pela Rússia.



Em Portugal a taxa de aprovação das medidas de Bruxelas é de 56% (8% ‘muito satisfeitos’ e 48% de ‘satisfeitos’).

O inquérito revela ainda que a maioria dos europeus (78%) considera que, desde o início da guerra, a UE deu provas de solidariedade, 63% deu provas de união e 58% viu na UE capacidade de resposta rápida.



Já em Portugal, mais de nove em cada dez inquiridos (95%) consideraram que a UE demonstrou solidariedade com a Ucrânia, 77% que se manteve unida e 57% que deu uma resposta rápida ao conflito.



Na mesma linha está a opinião dos inquiridos quanto às sanções aplicadas à Rússia com a grande maioria dos europeus (80%) a assumir que está de acordo com as restrições aplicadas ao país liderado por Vladimir Putin.

Os inquiridos são ainda amplamente favoráveis ao apoio inabalável à Ucrânia e ao seu povo: 93% dos inquiridos na UE e 98% em Portugal concordam com a prestação de ajuda humanitária às pessoas afetadas pela guerra.



O acolhimento de ucranianos que fogem da guerra, por seu lado, é aprovado por 89% dos europeus e 97% dos portugueses.

O inquérito Eurobarómetro foi realizado entre os dias 13 e 20 de abril nos 27 Estados-membros da EU. Foram inquiridos via online 26,066 cidadãos.