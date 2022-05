Por "razões de segurança", Costa não divulga material militar enviado para a Ucrânia

Leia Também Guerra na Ucrânia agrava falta de profissionais no transporte rodoviário de mercadorias europeu

O primeiro-ministro não quis hoje divulgar quando vai a Kiev, nem o tipo de material militar que tem enviado para a Ucrânia por "razões de segurança"."Nós temos vindo desde a primeira hora a dar suporte à Ucrânia, quer em meios financeiros, humanitários e material militar, da primeira vez de natureza não letal e, depois, letal, mas nunca noticiamos por razões de segurança", revelou António Costa, no Porto, à entrada para a Conferência sobre o Futuro da Europa, a decorrer em Serralves.O Jornal Nascer do Sol avança hoje que Portugal vai mandar já 15 carros blindados M113A para a Ucrânia.Sem confirmar esta informação, o primeiro-ministro explicou que a Ucrânia tem comunicado aos estados quais as suas necessidades em termos de material e, depois, cada estado identifica as suas disponibilidades e faz o envio.Tal como não divulga o material enviado para a Ucrânia por "razões de segurança", Costa também não adiantou quando vai visitar Kiev e encontrar-se com o presidente Volodymyr Zelensky.Também hoje, no Porto, e questionado sobre a possibilidade de Portugal enviar blindados para a Ucrânia, o Presidente da República afirmou que a confirmar-se é um "caso de apoio empenhado" do país."A confirmar-se essa notícia [envio de blindados] é um caso de apoio empenhado de Portugal em termos de meios militares à Ucrânia", disse Marcelo Rebelo de Sousa, na Maia, à margem da cerimónia de entrega do prémio literário de 2022, promovido anualmente pelos Lions.A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de três mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.A ofensiva militar causou a fuga de mais de 13 milhões de pessoas, das quais mais de 5,5 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.