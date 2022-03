Ocidente reforça apoios à resistência na Ucrânia

Líderes da NATO, do G7, dos EUA e da União Europeia procuraram mostrar que continuam unidos na condenação da invasão russa da Ucrânia e no apoio ao povo ucraniano. Com a guerra a fazer milhares de refugiados e a ameaçar a economia global, foi acordado o reforço das ações dissuasoras do Ocidente e discutidas formas de diminuir a dependência da energia da Rússia.

