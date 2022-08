Oleoduto ucraniano volta a funcionar, após Hungria pagar tarifa pela Rússia

Ukrtransnafta

, empresa ucraniana responsável pelo oleoduto de Druzhba, está pronta para retomar a circulação de petróleo através do braço sul da infraestrutura, que serve a Hungria, Eslováquia e República Checa.O retomar dos fluxos deverá acontecer ao final do dia desta quarta-feira, isto depois da Rússia ter suspendido a 4 de agosto a exportação desta matéria-prima através da infraestrutura. Em causa estava a impossibilidade por parte da empresa russa exportadora de petróleo Transneft, de realizar o pagamento de um imposto de trânsito à Ukrtransnafta.A empresa russa revela que realizou os pagamentos de agosto a 22 de julho, através do Gazprombank, mas o montante acabou por voltar para trás a 28 de julho. Ora, a disputa ficou terminada depois da maior refinadora húngara MOL Nyrt ter pago o tal imposto de trânsito à Ukrtransnafta e a Rússia ter aceite a solução, de acordo com declarações deporta-voz da Transneft.Em comunicado a refinadora húngara explica que "foram conduzidas negociações com a Ucrânia e a Rússia para retomar o transporte através do oleoduto" e adiantou que "foi transferido o imposto para o uso da secção ucraniana" do braço sul do Druzhba.Todo este problema acontece porque os bancos europeus estão impossibilitados de receber transferências de bancos russos, devido a sanções aplicadas pela União Europeia e não podem tomar estas decisões de forma unilateral, sem antes consultar o regulador europeu. O contrato feito entre as duas empresas obriga ao pré-pagamento a 100% de uma taxa sobre os fluxos de petróleo.Em circunstâncias normais a Rússia fornece cerca de 250 mil barris de petróleo diários através do oleoduto de Druzhba, que serve a Hungria, Eslováquia e República Checa.