Oligarca russo sai do "board" da Tui após sanções. Ações tombam 2% em Londres

2,583 libras na bolsa de Londres, sendo que desde o início do ano a cotação acumula já uma perda próxima de 8,5%. A empresa está avaliada em 4,3 mil milhões de libras à cotação atual.

O oligarca russo Alexev Mordashoy, o maior acionista do grupo alemão de turismo Tui, decidiu abadonar o conselho de supervisão da empresa após ter sido sancionado pela União Europa. No seguimento da invasão da Ucrânia à Rússia, Mordashov viu os ativos serem congelados e ficou impedido de viajar. Em reação, a empresa está a afundar na bolsa de Londres."O objetivo das sanções da UE é impedir que o Sr. Mordashov possa dispor das suas ações na Tui. Isto pretende impedir o Sr. Madshov de receber quaisquer ganhos ou lucros deste investimento", diz a empresa citada pelo Wall Street Journal. O empresário detém 34% da Tui, com o restante nas mãos de investidores na Alemanha, União Europeia, Reino Unido e EUA.Em reação ao anúncio, as ações da Tui seguem a cair mais de 2% paraPublicamente apoiante do presidente do Presidente Vladimir Putin, o oligarca está em Moscovo. Na capital russa desempenha também funções como "chairman" da siderúrgica russa Severgroup, em que é igualmente acionista maioritário. De acordo com o Conselho Europeu, em 2017, o russo detinha uma participação de 5,4% no Bank Rossiva, que é considerado o banco pessoal dos governantes russos."Além disso, o Severgroup detém participações consideráveis no National Media Group, que apoia ativamente as políticas do Governo da Rússia de destabilização na Ucrânia", refere o Conselho, lembrando que foi assim na anexação da Crimeia. O grupo é "responsável por dar apoio financeiro e material, beneficiando das decisões russas de anexação da Crimeia e destabilização da Ucrânia".