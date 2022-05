Primeira-dama norte-americana visitou este domingo a Ucrânia

Leia Também Kiev apela a boicote à Auchan por manter atividade na Rússia

On this Mother's Day, my heart is with you, First Lady Olena Zelenska, and all of the brave and resilient mothers of Ukraine. pic.twitter.com/tCMXCXhgiY

May 8, 2022

Jill Biden, mulher do presidente norte-americano, Joe Biden, realizou este domingo uma visita surpresa à Ucrânia.Na data em que se comemora, nos Estados Unidos, o dia da mãe, a primeira-dama do país quis "estar com as mães ucranianas e os seus filhos", indicou no Twitter, acrescentando que "nos últimos meses, demasiados ucranianos tiveram que abandonar as suas casas, obrigados a deixar para trás os que amam".Jill Biden terá chegado ao país através da fronteira com a Eslováquia, e visitou a cidade de Uzhorod, onde se encontrou com crianças e visitou uma escola pública que tem servido para abrigar refugiados.A primeira-dama norte-americana reuniu-se também com Olena Zelenska. A mulher do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não era vista em público desde o início da guerra, a 24 de fevereiro. As duas abraçaram-se e Jill Biden ofereceu flores à primeira-dama da UcrâniaEm ucraniano, Olena Zelenska agradeceu a Jill Biden pela sua coragem. As duas estiveram juntas por cerca de uma hora e participaram em atividades com crianças refugiadas."Achei que era importante vir mostrar ao povo ucraniano que esta guerra tem de acabar e que os Estados Unidos estão do seu lado", concluiu a primeira-dama norte-americana.