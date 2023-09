Putin aberto a negociações sobre acordo de cereais do Mar Negro

O presidente russo, Vladimir Putin, mostrou-se esta segunda-feira disponível para discutir o acordo de cereais do mar negro apoiado pela Organização das Nações Unidas (ONU) num encontro o seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.O acordo assinado em julho do ano passado foi abandonado por Moscovo no mesmo mês deste ano, devido a críticas de que os alimentos e fertilizadores russos estavam a enfrentar obstáculos e que não estava a chegar uma quantidade suficiente de cereais aos países em necessidade. Ainda assim, o acordo permitiu a exportação de 33 milhões de toneladas de cereais da Ucrânia, através do Mar Negro."Eu sei que querem levantar a questão do acordo de cereais. Estamos abertos a negociações", disse Putin antes do início do encontro.O presidente turco, por sua vez, afirmou que qualquer acordo seria "de extrema importância" para os países em desenvolvimento em África e que "o mundo está à espera do resultado da reunião de hoje".Trata-se do primeiro encontro entre os dois chefes de Estado desde outubro do ano passado.