Kremlin: continuar exportações de cereais sem Rússia é "risco de segurança"

Leia Também Ucrânia: Zelensky garante exportações de cereais apesar de decisão russa

Leia Também Rússia dá acordo sobre cereais ucranianos como "terminado"

A Presidência russa (Kremlin) avisou esta terça-feira que continuar o escoamento de cereais ucranianos pelo Mar Negro sem acordo da Rússia implica "riscos de segurança" os os envolvidos, horas depois de expirar a iniciativa de exportação."É uma questão que deve ser discutida pelos nossos militares, porque é uma área próxima da zona de combate e, sem as devidas garantias, surgem certos riscos", afirmou Peskov ao ser questionado sobre a possibilidade de o acordo prosseguir sem a participação russa, como pretende a Ucrânia.Peskov acrescentou que, se algo for feito sem a Rússia, "esses riscos devem ser levados em consideração". "E aqui não podemos dizer que países e até que ponto estes estariam dispostos a correr esses riscos", disse.O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu esta segunda-feira à ONU e à Turquia que prorroguem, sem a Rússia, a iniciativa que permite a exportação de cereais ucranianos a partir do Mar Negro, depois de o Kremlin ter anunciado a suspensão deste mesmo acordo na segunda-feira."Enviei cartas oficiais ao Presidente da Turquia [Recep Tayyip Erdogan] e ao secretário-geral da ONU, António Guterres, com a proposta de continuar a Iniciativa dos Cereais do Mar Negro ou seu equivalente em formato trilateral", disse Zelensky.Segundo o Presidente, a Ucrânia, a ONU e a Turquia "podem garantir em conjunto a funcionalidade do corredor de alimentos e a fiscalização dos navios", que até segunda-feira permitiu a exportação de cereais a partir dos portos ucranianos.O Kremlin disse na segunda-feira que "assim que a parte que se refere à Rússia" nos acordos for cumprida, os russos imediatamente voltarão a implementar o pacto.Também hoje, Dmitri Peskov reiterou a disposição da Rússia de fornecer cereais gratuitamente aos países africanos."Infelizmente, estamos a falar de quantidades muito pequenas, porque os países mais pobres de África receberam menos cereais do que todos" os outros no âmbito da iniciativa do Mar Negro, alegou.Peskov acusou também a Ucrânia de utilizar para fins militares o corredor marítimo destinado à exportação de cereais ucranianos, o que Kiev desmente. As informações de ambas as partes não puderam ser verificadas de forma independente.