Putin pode ter fechado a torneira ao Grupo Wagner

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Ministério da Defesa britânico (MoD) afirmou neste domingo, 13 de agosto, que existe uma "possibilidade real" de que a Rússia tenha deixado de financiar os mercenários do Grupo Wagner.





Segundo o último relatório dos serviços secretos do MoD sobre a situação de guerra na Ucrânia, Moscovo "agiu contra alguns interesses comerciais" do proprietário do Wagner, Yevgeny Prigozhin, desde que este lançou um "motim" falhado contra o exército russo em junho passado.





Assim, "há uma possibilidade real de o Kremlin deixar de financiar o grupo", afirmou hoje o Ministério da Defesa na sua conta do Twitter, onde recordou que a Wagner está a passar por um processo de "cortes e reconfiguração" para "poupar nos salários" do seu pessoal nestes tempos de "pressão financeira".





"Se o Estado russo já não paga à Wagner", dizem os serviços secretos britânicos, o mais provável é que as "autoridades bielorrussas" assumam esse papel.





Na opinião do Ministério da Defesa, pagar a fatura dos mercenários na Ucrânia seria um "sorvedouro" para os "modestos recursos económicos" de um país como a Bielorrússia.





Em junho, Yevgeny Prigozhin pelou a uma rebelião contra o comando militar russo e entrou depois em território russo, com milhares de combatentes.