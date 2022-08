Putin quer "solução negociada" para guerra na Ucrânia, diz Gerhard Schröder

Leia Também Alemanha acelera plano alternativo ao gás russo

Gerhard Schröder tem estado sobre forte pressão por parte do Partido Social-Democrata (SPD) da Alemanha, devido à ligação com Vladimir Putin, de quem é amigo. Após terminar o mandato, passou a ocupar vários cargos em conselhos de administração de empresas russas do setor da energia, uma ligação que em julho deste ano quase lhe valeu a expulsão do partido agora liderado por Scholz.

O presidente russo quer uma "solução negociada" na Ucrânia, garantiu o ex-chanceler alemão Gerhard Schröder, numa entrevista ao semanário Stern, onde confirmou ter reunido novamente com Vladimir Putin na passada semana.O antecessor de Angela Merkel, que ficou sob os holofotes após recusar condenar o presidente russo e de ter viajado até Moscovo em março - quando já decorria a guerra - insistiu ainda na abertura do gasoduto Nord Stream 2, cuja entrada em funcionamento foi suspensa por decisão de Olaf Scholz, atual chanceler, devido ao conflito."A boa notícia é que o Kremlin quer uma solução negociada", assegurou o ex-governante alemão, apontando que "o sucesso" do acordo alcançado para desbloquear as exportações de cereais retidos nos portos ucranianos pode ser o ponto de partida para um acordo de cessar-fogo.Schröder, que foi responsável pelo acordo para a construção do primeiro gasoduto, o Nord Stream, considera que o seu governo tem uma especial responsabilidade na procura por essa solução, acusando o atual executivo de "não estar a fazer o suficiente".Sobre o Nord Stream 2, apontou que deve ser colocado em funcionamento como forma de colmatar os atuais problemas de escassez de gás na Europa, criticando assim a decisão do governo liderado por Olaf Scholz, que anunciou a suspensão deste gasoduto como forma de punir a Rússia pela invasão da Ucrânia."Se não querem utilizar o Nord Stream 2, têm de suportar as consequências. E elas serão enormes também na Alemanha", assinalou.