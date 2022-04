Restrições à venda de alimentos na Europa são reais e arriscam alastrar a outros produtos

As limitações de venda de produtos como óleo e farinha já são uma realidade em muitos supermercados na Europa. E com a guerra sem fim à vista, aumenta o risco de os racionamentos chegarem a outros bens dentro e fora do cabaz alimentar.

Restrições à venda de alimentos na Europa são reais e arriscam alastrar a outros produtos









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Restrições à venda de alimentos na Europa são reais e arriscam alastrar a outros produtos O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar